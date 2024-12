Material apreendido durante operação no Alto dos Cajueiros, incluindo entorpecentes e réplica de fuzil - Foto: Divulgação

Macaé - Uma ação policial realizada no bairro Alto dos Cajueiros, em Macaé, resultou na apreensão de drogas, uma réplica de fuzil e um mico-leão-dourado. A operação ocorreu após denúncias indicando que um homem estaria vendendo entorpecentes em um terreno baldio da Rua Niobel Sardinha.

A equipe do Grupamento de Ações Táticas (GAT) abordou o suspeito, que trajava bermuda preta e estava sem camisa, conforme descrito nas informações recebidas. Durante a abordagem, ele indicou onde escondia as drogas. No local, foram encontradas 36 buchas de maconha. Em seguida, outro homem tentou fugir para uma residência próxima, onde os agentes localizaram uma réplica de fuzil, duas pedras de crack, um celular e o animal silvestre.

Os dois suspeitos foram levados para a 123ª Delegacia de Polícia de Macaé, onde permaneceram presos, enquadrados nos artigos 33 e 35 da Lei de Drogas. O mico-leão-dourado foi encaminhado às autoridades ambientais para avaliação e cuidados adequados.