Equipes da Pronta Ação fiscalizam comércio e recolhem materiais irregulares na orla dos CavaleirosFoto: Divulgação

Publicado 01/12/2024 13:15

Macaé - A orla dos Cavaleiros recebeu uma operação de ordenamento conduzida pela equipe da Pronta Ação. A mobilização ocorreu após denúncias de frequentadores e teve como foco coibir o comércio irregular. Ambulantes não credenciados foram abordados, e materiais fora dos padrões sanitários foram apreendidos.

A operação contou com o apoio das secretarias de Ordem Pública, Fazenda, Mobilidade Urbana, Iluminação Pública, além do Gaop e Proeis. Segundo o coordenador de Posturas, o objetivo é assegurar que as atividades comerciais estejam alinhadas ao Código de Posturas, promovendo segurança e organização sem prejudicar quem atua regularmente.

Em paralelo, outra ação chamada "Choque de Ordem" foi realizada no Morro do Carvão. Nessa operação, veículos abandonados nas vias foram recolhidos, já que sua permanência pode atrair vetores como roedores e mosquitos. A iniciativa também envolveu múltiplas secretarias e reforçou a fiscalização de irregularidades no município.