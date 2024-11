Homem é preso após ser flagrado aplicando golpes no Centro de Macaé - Foto: Reprodução

Publicado 29/11/2024 14:23

Macaé - Na tarde de quinta-feira (28), um homem foi preso pela equipe da Operação Segurança Presente, após ser flagrado aplicando golpes em pedestres no Centro de Macaé. O criminoso se passava por funcionário de lojas locais, abordando pessoas e oferecendo produtos em promoção. Contudo, ele não tinha nenhum vínculo com os estabelecimentos mencionados, realizando as vendas de forma fraudulenta.

Ao ser detido, foi constatado que o homem já possuía um histórico criminal por estelionato e havia contra ele um mandado de prisão em aberto. O acusado foi levado à 123ª DP, onde foi autuado pelos crimes de furto qualificado e estelionato, permanecendo preso à disposição da justiça.