Operação de fiscalização de trânsito em Macaé: Agentes de segurança e mobilidade urbana realizam abordagens no bairro Lagoa - Foto: Divulgação

Operação de fiscalização de trânsito em Macaé: Agentes de segurança e mobilidade urbana realizam abordagens no bairro LagoaFoto: Divulgação

Publicado 28/11/2024 14:22

Macaé - Na quarta-feira (27), o 32º Batalhão de Polícia Militar, em parceria com a Secretaria de Mobilidade Urbana, realizou uma operação de fiscalização de trânsito em Macaé, com o objetivo de combater o roubo de veículos, roubos de rua, acidentes e outras infrações. A ação contou com o apoio das Motopatrulhas do batalhão e os agentes municipais, visando a melhoria da segurança e da ordem pública na cidade.

O foco principal da operação foi ordenar o trânsito local e reduzir os índices de acidentes. Durante a ação, foram feitas abordagens em veículos e transeuntes na Rua Ricardo Muylaert Salgado, no bairro Lagoa. Os agentes verificaram o cumprimento das normas de trânsito, identificando irregularidades como a falta de habilitação, retrovisores, placas e outros itens essenciais para a circulação segura dos veículos.

A operação resultou na apreensão de 6 motocicletas que foram retiradas de circulação para regularização conforme as normas de trânsito vigentes.