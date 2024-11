Praia do Pecado se prepara para o espetáculo das Águas Dançantes, com acessibilidade garantida - Foto: Ilustração/Arquivo

Publicado 28/11/2024 13:15

Macaé - Idosos e pessoas com deficiência poderão garantir maior conforto e acessibilidade para assistir ao espetáculo das Águas Dançantes, na Praia do Pecado, em dezembro. A prefeitura disponibilizou um sistema de cadastro online, acessível pelo link oficial, para permitir o deslocamento de veículos próximos ao local do evento.

O espetáculo inaugural está marcado para o dia 8 de dezembro, às 20h. Após o registro, o participante receberá um QR Code via e-mail, que deverá ser apresentado impresso aos agentes de trânsito no dia escolhido. A medida abrange carros particulares, táxis e veículos de aplicativos, com um limite de 100 vagas diárias disponíveis para cada uma das 16 noites do evento.

O cadastro exige informações como nome, contato, e documento de identificação para idosos ou laudo médico para PCDs. As inscrições para cada data serão liberadas com três dias de antecedência.