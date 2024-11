Moradores poderão adesivar seus veículos para garantir acesso facilitado durante o evento das Águas Dançantes - Foto: Douglas Smmithy

Moradores poderão adesivar seus veículos para garantir acesso facilitado durante o evento das Águas DançantesFoto: Douglas Smmithy

Publicado 26/11/2024 14:18

Macaé - Os moradores do bairro Praia do Pecado que se cadastraram para adesivar seus veículos poderão realizar a adesivagem nos dias 27 e 28 de novembro, quarta e quinta-feira, das 14h às 20h, no antigo Terminal Lagoa. A iniciativa é promovida pela Secretaria de Mobilidade Urbana de Macaé, em parceria com as Associações de Moradores, e tem como objetivo oferecer maior comodidade aos residentes da região durante as apresentações do espetáculo das Águas Dançantes, que começam em dezembro.

Os moradores deverão comparecer ao local com o veículo informado no cadastro para que o adesivo seja colocado no momento. Não será possível entregar o adesivo para aplicação posterior. “Após o grande fluxo de público no ano passado, incluindo visitantes de outros municípios, organizamos este processo com antecedência para garantir que os moradores possam acessar a área com mais agilidade e sem causar transtornos", explicou o Secretário de Mobilidade Urbana, Jayme Muniz.

Quem ainda não fez o cadastro poderá realizá-lo nos dias 27 e 28, no mesmo local de adesivagem, apresentando a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou outro documento com foto, comprovante de residência e o documento do veículo (original e cópia).

O aguardado espetáculo das Águas Dançantes, que ocorre na Lagoa de Imboassica, começa no dia 4 de dezembro (quarta-feira), às 21h. Este ano, a programação será mais acessível, com o uso de fogos de baixo ruído em todas as apresentações. Após a estreia, o público poderá conferir o show nas seguintes datas: 7, 8, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29 e 30 de dezembro. Durante a semana, as apresentações começam às 21h, e nos finais de semana, às 20h.