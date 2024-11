Educadores e estudantes de Macaé se reuniram no III Simpósio para discutir ações afirmativas e o combate ao racismo nas escolas - Foto: Divulgação

Educadores e estudantes de Macaé se reuniram no III Simpósio para discutir ações afirmativas e o combate ao racismo nas escolasFoto: Divulgação

Publicado 26/11/2024 14:10

Macaé - Macaé promoveu nesta terça-feira (26) o III Simpósio de História e Cultura Afro-brasileira e Indígena nas Escolas, com o objetivo de ampliar as discussões sobre a diversidade racial no ambiente educacional. O evento, realizado na Cidade Universitária, contou com a parceria do Núcleo de Estudos Étnico-Raciais (Neafro), Centro de Formação Professora Carolina Garcia e da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial.

O secretário municipal de Educação, Robério Dias, ressaltou as ações desenvolvidas ao longo do ano para fomentar a educação antirracista na rede de ensino. “Iniciamos o ano letivo com a distribuição do 'Pequeno Manual Antirracista', de Djamila Ribeiro, e também implantamos o NutriAfro, um cardápio que valoriza a cultura afro-brasileira e indígena nas escolas. Além disso, incentivamos o uso de livros e brinquedos com personagens negros, promovemos a participação em eventos de qualificação profissional e desenvolvemos outras atividades que contribuem para políticas educacionais mais inclusivas e eficientes”, destacou Robério.

O Simpósio reuniu profissionais da rede pública municipal de ensino e estudantes para compartilhar boas práticas e refletir sobre ações afirmativas que promovam respeito e equidade na educação. "É um momento de encontros e diálogos importantes para todos aqueles que defendem a educação antirracista e acreditam na transformação social por meio da educação", afirmou a coordenadora de Estudos Étnico-Raciais, Joice Machado.

Com mediação de Thalita Corrêa Cardoso de Oliveira, Ana Paula dos Santos Couto Silva e Josemarlen Gonçalves de Carvalho Silva, o evento contou com a participação do secretário municipal de Igualdade Racial, Dorniê Matias, que enfatizou a importância da educação no combate ao racismo. "A realização de cursos de letramento racial para os profissionais da prefeitura é uma iniciativa que fortalece a luta antirracista e é essencial para o avanço das políticas de igualdade racial", destacou Dorniê.

A programação do simpósio incluiu acolhimento e apresentações de alunos de diversas escolas municipais, como a Escola Municipal Paulo Freire, a Escola Municipal Maria Isabel, a Escola Municipal de Educação Infantil José Bruno de Azevedo e o Colégio Municipal Botafogo. Também houve uma mesa de debates sobre o tema "Diálogos e práticas para o enfrentamento do racismo nas escolas", conduzida pelo professor Jorge Luís Rodrigues dos Santos, com mediação da pedagoga Yaisa Santos.

O evento continuou com a palestra "A pauta indígena na educação antirracista e as articulações entre a academia e a educação básica", ministrada pelo professor Daniel Arruda, e a apresentação sobre “A literatura como caminhos possíveis para novos mundos” pela professora Joice Rosa.

Ainda participaram do Simpósio as superintendentes de Educação Integrada, Jane Roriz; de Educação Infantil, Mariana Duarte; de Ensino Fundamental, Eliane Salgado; e de Educação Inclusiva e Social, Janaína Pinheiro.