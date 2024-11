Evento será no auditório da Câmara Municipal - Foto: Ilustração

Publicado 26/11/2024 14:03

Macaé - A 16ª Conferência Municipal de Saúde de Macaé acontece nesta quinta (28) e sexta-feira (29), no auditório da Câmara Municipal e tem como tema “SUS: O desafio de ser Único, debate em torno da eficiência”. O evento organizado pelo Conselho Municipal de Saúde e a Secretaria de Saúde, contará com a participação dos vários segmentos sociais, sendo este o fórum máximo de deliberação da Política Municipal de Saúde. Os dois dias de encontro serão transmitidos online via Canal Youtube na Prefeitura.

Durante os dois dias de evento serão abordados vários subtemas, que serão discutidos em plenárias temáticas nos grupos de trabalho. Segundo a comissão organizadora, foram realizadas 300 inscrições. No primeiro dia, a programação começa às 8h, com o credenciamento dos inscritos e segue até às 17h, com a inscrição dos participantes nos Grupos de Trabalho/Eixos Temáticos. Já na sexta-feira, a abertura será às 8h, seguida de discussão e elaboração de propostas nos grupos temáticos. Após a plenária final com a consolidação das diretrizes e relatório preliminar, o evento será encerrado às 17h.

O presidente do Conselho Municipal de Saúde, Pedro Paulo Pires, e a vice-presidente e relatora geral da Conferência, Roberta Magalhães, ressaltam que as conferências municipais acontecem a cada dois anos e contam com a presença de diversas autoridades políticas e da área de saúde, além da participação de representantes da sociedade civil organizada.

“A Conferência Municipal de Saúde é a principal instância de deliberação do Conselho Municipal de Saúde, além de ser um importante espaço para avaliar e propor as diretrizes para a formulação da Política de Saúde, com a participação da população”, ressalta.

Conferência - A Conferência Municipal de Saúde é um evento obrigatório e importante para o bom funcionamento da gestão municipal de saúde. Ela é um espaço democrático de debate e participação social, onde é possível avaliar a situação de saúde do município, propor diretrizes para a política de saúde, ouvir a população de forma ampla e organizada, além de sugerir propostas para melhorar o Sistema Único de Saúde (SUS). O relatório final da conferência é a referência para a construção do Plano Municipal de Saúde (PMS).

Programação

28/11

8h - Credenciamento dos inscritos

9h - Plenária de abertura

9h30 - Orientação geral sobre as regras e funcionamento - Regulamento

10h – Eixo I - Sistema Único de Saúde: Os 34 anos do SUS comemorados em 2024

11h - Perguntas

11h30 - Intervalo/Almoço

13h – Eixo II - Saúde do Trabalhador(a) e Educação em Saúde. Políticas públicas para saúde e qualidade de vida como direito humano

14h - Perguntas

14h30 – Eixo III - Gestão e financiamento dos serviços de saúde. Divisão de responsabilidades no SUS. Quem cuida do quê?

15h30 - Perguntas

16h - Inscrição nos Grupos de Trabalho/Eixos Temáticos

17h - Encerramento

29/11

8h - Abertura

9h - Discussão e elaboração de propostas nos Grupos Temáticos

11h30 - Intervalo/Almoço

13h - Aprovação e consolidação das propostas nos Grupos Temáticos

15h - Plenária final: Consolidação das diretrizes e relatório preliminar

17h - Encerramento