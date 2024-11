Encontro destacou a importância de reinvestimentos na Bacia de Campos - Foto: Divulgação

Publicado 25/11/2024 14:15

Macaé - Macaé esteve presente na apresentação do Plano Estratégico (PE) 2050 e Plano de Negócios (PN) 2025-2029 Petrobras, na sede da Firjan, na Capital, nesta sexta-feira (22). O objetivo da empresa foi o de reforçar sua visão ao longo prazo e propor uma reflexão sobre o futuro do planeta.

O secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho e Renda, Rodrigo Viana, esteve presente na apresentação junto com Rodrigo Paes Leme, e destacou a importância de reinvestimentos na Bacia de Campos.

“Estive no lançamento do Plano Estratégico e Plano de Negócios da Petrobras e tive também de estar com a presidente da estatal, Magda Chambriard e diretoria e em nome do governo municipal, gostaria de agradecer e ratificar a importância do reinvestimento na Bacia de Campos e o quanto Macaé está preparada para colaborar com essa nova fase em que o gás terá suma importância no caminho da transição e diversificação energética”, pontuou.

Rodrigo esteve reunido também com Alexandre Reis, diretor da Firjan; com Roberto Ardenghy, presidente do Instituto Brasileiro de Petróleo (IBP); Clarice Coppetti, diretora de Assuntos Corporativos; Sérgio Coelho, Subsecretário de Energias da Secretaria de Energia e Economia do Mar; Caroline Vollu , coordenadora do Setor de Relacionamento da Petrobras com o Poder Público Estadual e Municipal - RELACPEM e Marcio Henrique, também representante do RELACPEM.

Plano de Estratégico e de Negócios Petrobras - A Petrobras este ano, apresentou em duas peças: o Plano Estratégico 2050, que propõe refletir sobre o futuro do planeta e como a empresa quer ser reconhecida em 2050; e o Plano de Negócios 2025-2029, com metas de curto e médio prazo, visando pavimentar o caminho da companhia para o futuro a partir de seus posicionamentos estratégicos.

O Plano Estratégico 2050 preserva a visão da Petrobras de ser a melhor empresa diversificada e integrada de energia na geração de valor, construindo um mundo mais sustentável, conciliando o foco em óleo e gás com a diversificação em negócios de baixo carbono (inclusive produtos petroquímicos, fertilizantes e biocombustíveis), sustentabilidade, segurança, respeito ao meio ambiente e atenção total às pessoas.

No Plano de Negócios 2025-2029, a Petrobras prevê investimentos de US$ 111 bilhões, sendo US$ 98 bilhões na Carteira de Projetos em Implantação e US$ 13 bilhões na Carteira de Projetos em Avaliação, composta por oportunidades com menor grau de maturidade e sujeitas a estudos adicionais de financiabilidade antes do início da execução. O investimento total previsto para os próximos cinco anos é 9% superior ao volume previsto no PE 2024-28+.

A Petrobras reafirma a ambição de neutralizar suas emissões operacionais até 2050. No quinquênio de 2025 a 2029, a companhia concentrará seus esforços no aproveitamento destas oportunidades do mercado de óleo e gás, com foco na reposição de reservas, na produção crescente com menor pegada de carbono e na ampliação da oferta de produtos mais sustentáveis e de maior qualidade no seu portfólio.