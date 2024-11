Servidores exploraram a Pequena África, aprofundando reflexões sobre a herança afro-brasileira - Foto: Divulgação

Publicado 24/11/2024 10:14

Macaé - Na Semana da Consciência Negra, celebrada em 20 de novembro, servidores de diversas secretarias participaram de uma visita técnica à região da Pequena África, no Rio de Janeiro. A atividade, realizada como parte do curso de Letramento Racial, envolveu reflexões sobre a influência cultural africana no Brasil, além de destacar a resistência e a importância histórica dos povos afrodescendentes.

O roteiro incluiu locais marcantes como o Largo da Prainha, a Pedra do Sal, o Cais do Valongo e o Memorial dos Pretos Novos, promovendo trocas de experiências e contato direto com a história. A visita, organizada em parceria com o Instituto de Pesquisa e Memória Pretos Novos, complementou os conteúdos teóricos do curso, que abordam temas como racismo estrutural e valorização da diversidade.

Participantes ressaltaram o impacto da atividade como um divisor de águas, destacando a importância do conhecimento para construir uma sociedade mais igualitária e inclusiva.