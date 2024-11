Congresso em Macaé destacou avanços e homenagens no setor odontológico - Foto: Divulgação

Macaé - A cidade de Macaé recebeu o 2º Congresso Internacional de Odontologia da Região dos Lagos, cuja abertura aconteceu na manhã de sexta-feira no hotel Royal Atlântica, no bairro Cavaleiros. O evento, que contou com o apoio de diversas instituições e parcerias, seguiu até o sábado, oferecendo uma programação diversificada voltada ao desenvolvimento e fortalecimento da odontologia.

Durante o congresso, foram realizadas palestras com renomados especialistas, abordando temas como tratamentos estéticos e funcionais, tomografia de alta resolução, alternativas em reabilitação protética e ortodontia. Além disso, o evento homenageou profissionais da área e promoveu uma exposição de materiais específicos para o setor.

A iniciativa teve o apoio de diversas entidades, incluindo associações regionais e nacionais, e de mais de 20 empresas patrocinadoras. O encontro reforçou a importância da troca de experiências e do acesso a novas tecnologias no campo odontológico.