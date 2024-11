Policiais da 123ª DP durante operação que resultou na prisão de suspeito de homicídio no Centro de Macaé - Foto: Reprodução

Publicado 22/11/2024 11:44

Macaé - Na noite de quinta-feira (21), agentes da 123ª Delegacia de Polícia de Macaé prenderam um homem suspeito de homicídio duplamente qualificado, ocorrido no início de outubro. A captura aconteceu após uma ação planejada ao longo da semana e foi realizada na Rua Alfredo Backer, no Centro da cidade.

O crime, registrado em 7 de outubro, vitimou um homem conhecido como "Negão", morto a tiros dentro de um apartamento localizado a menos de 100 metros da delegacia. Segundo as investigações, a motivação foi uma rivalidade entre facções criminosas. A vítima, que trabalhava como "vapor" em um ponto de venda de drogas, teria causado prejuízos financeiros ao autor, apontado como líder do tráfico no Mercado do Peixe.

Após identificar a autoria, a 1ª Vara Criminal de Macaé emitiu o mandado de prisão, cumprido com sucesso pela equipe policial.