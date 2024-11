Os icônicos caminhões iluminados da Caravana de Natal Coca-Cola, trazendo alegria e a magia do Papai Noel pelas ruas de Macaé - Foto: Reprodução

Publicado 21/11/2024 09:45

Macaé - A magia natalina tomou conta de Macaé na noite desta quarta-feira (20) com a passagem da tradicional Caravana de Natal da Coca-Cola. Os emblemáticos caminhões iluminados, acompanhados pelo Papai Noel, encantaram crianças e adultos ao percorrerem as principais vias da cidade.

O trajeto teve início às 19h, partindo do Shopping Plaza, passando por pontos icônicos como Linha Verde, Cancela Preta, Cavaleiros, Praia Campista, Centro e Barra. A caravana seguiu pela Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106), encerrando o desfile no bairro São José do Barreto.

Sem causar interrupções no trânsito ou realizar paradas programadas, o desfile foi organizado para garantir fluidez e segurança, espalhando o espírito natalino por onde passava. A iniciativa foi promovida pela Coca-Cola, que se responsabilizou por eventuais ajustes no trajeto.

