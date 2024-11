Drogas apreendidas e aparelhos confiscados durante operação da PM no Cajueiro - Foto: Divulgação

Drogas apreendidas e aparelhos confiscados durante operação da PM no CajueiroFoto: Divulgação

Publicado 19/11/2024 10:56

Macaé - Na tarde de segunda-feira (18), a Polícia Militar de Macaé, por meio do Grupo de Ações Táticas (GAT) da 1ª Companhia, prendeu dois indivíduos envolvidos em tráfico de drogas na Rua Manoel Hoche Ximenes, no bairro Cajueiro. A operação teve início durante patrulhamento de rotina, quando a equipe avistou os suspeitos, que tentaram fugir ao perceberem a aproximação da viatura.

O primeiro suspeito, ao perceber a situação, tentou caminhar na direção oposta, sendo abordado e revistado. Com ele, foi encontrada uma quantidade de drogas escondida no bolso do casaco. O segundo suspeito também tentou escapar ao se agachar próximo a um veículo, mas foi capturado logo em seguida. Durante a revista, o homem confessou ter descartado drogas no local, e após uma busca minuciosa, a polícia encontrou uma quantidade considerável de entorpecentes.

No total, a apreensão somou 148 pinos de cocaína e um aparelho celular. Diante das evidências, ambos os suspeitos foram levados para a 123ª Delegacia de Polícia, onde foram autuados por tráfico de drogas e permanecem à disposição da Justiça.