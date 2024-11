Sessão solene homenageia os 50 anos da descoberta de petróleo na Bacia de Campos, celebrando conquistas e parcerias - Foto: Divulgação

Sessão solene homenageia os 50 anos da descoberta de petróleo na Bacia de Campos, celebrando conquistas e parceriasFoto: Divulgação

Publicado 19/11/2024 09:59 | Atualizado 19/11/2024 09:59

Macaé - A Câmara Municipal de Macaé realizou, na segunda-feira (18), uma sessão solene para marcar os 50 anos da descoberta de petróleo na Bacia de Campos pela Petrobras. O encontro reuniu autoridades locais e representantes da estatal, que enfatizaram a relevância histórica e econômica da região, responsável por mais de 80% da produção nacional de óleo e gás.

O gerente geral da Unidade de Exploração e Produção da Bacia de Campos, Alex Murteira Celem, destacou o simbolismo da data. “Como macaense, é uma honra representar a Petrobras nesse momento. A Bacia de Campos tornou-se um marco da exploração em águas profundas no Brasil, refletindo trabalho árduo e inovação que impulsionaram o desenvolvimento regional”, disse.

Além de relembrar a descoberta do Campo de Garoupa, em 1974, primeiro com volume comercial, os palestrantes destacaram o papel da Bacia como uma das maiores reservas offshore do mundo. Mariana Colasso, gerente de Descomissionamento de Sistemas Submarinos, e Alisson Cardoso, do Ativo de Processamento de Cabiúnas, ressaltaram a integração entre tecnologia e sustentabilidade nos avanços do setor.

O vereador Luciano Diniz também pontuou o impacto dos royalties do petróleo, que têm financiado obras de infraestrutura e urbanização em nove áreas da cidade. Para ele, essas iniciativas consolidam a parceria histórica entre Macaé e a Petrobras.

Sessão solene homenageia os 50 anos da descoberta de petróleo na Bacia de Campos, celebrando conquistas e parcerias Foto: Divulgação