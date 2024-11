Prefeito Welberth Rezende participa de painéis no U20, destacando os desafios urbanos e ambientais - Foto: Divulgação

Publicado 18/11/2024 10:20

Macaé - O prefeito de Macaé, Welberth Rezende, representou o município no evento Urban 20 (U20), realizado no último fim de semana no Armazém da Utopia, no Rio de Janeiro. O encontro, que antecede a Cúpula do G20, reuniu líderes de mais de 100 cidades globais para discutir questões como combate à fome, desigualdade social e mudanças climáticas.

Welberth destacou a importância do evento para a troca de experiências e o fortalecimento de políticas públicas. “Um encontro dessa magnitude abre espaço para debater soluções inovadoras e viáveis para os desafios urbanos e ambientais que enfrentamos diariamente”, afirmou.

Macaé também foi representada pela coordenadora do programa Macaé +20, Scheila Ribeiro, que ressaltou a relevância do papel dos municípios na construção de cidades mais sustentáveis e resilientes. O diretor da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ronaldo Paes Lemes, e a professora da UFRJ, Gisele Barbosa, também participaram, promovendo a integração entre governo e academia.

Criado em 2017, o U20 visa aproximar as cidades das decisões globais do G20, abordando temas como inclusão social, transição energética e governança.

Evento é realizado no Armazém da Utopia, no Centro do Rio, reunindo os prefeitos e delegações de mais de cem cidades do mundo. Foto: Divulgação