Programação da Macaé Empreendedora é destaque na mídiaFoto: Divulgação

Publicado 17/11/2024 10:52

Macaé - A 2ª edição da Semana Macaé Empreendedora que acontecerá entre os dias 26 e 29 de novembro, foi destaque na manhã de sábado (16), no Programa Interior Acontece, na Band. Com uma programação diversificada, o evento será itinerante passando pelo Parque Aeroporto, Sana e Cavaleiros, e faz parte do Calendário de Eventos Turísticos do município. As inscrições estão abertas neste link.

Na oportunidade, a chefe de gabinete da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho e Renda, Mariana Previtali e o analista do Sebrae Norte Fluminense, Eduardo Rosário, falaram sobre a programação do evento que celebra o empreendedorismo local. “A Semana Macaé Empreendedora é voltada para empresas de todo porte e segmento, em especial às micro e pequenas empresas. O nosso objetivo é promover orientação na gestão de negócios, motivar e engajar esse empresariado. Nos últimos cinco anos houve um crescimento de micro e pequenas empresas na cidade, segundo dados do Sebrae, o percentual foi de 65% de aumento”, disse Mariana.

Durante a entrevista, o analista do Sebrae, Eduardo Rosário, também falou do lançamento do programa Acredita. “Iremos receber o ídolo do futebol Raí de Souza, que é embaixador do Sebrae, para uma palestra. O Acredita é o maior programa de crédito para micro e pequenas empresas e será lançado durante o Macaé Empreendedora. Além disso, haverá uma rodada de negócios com diversas empresas, visando esse contato do grande e do pequeno empreendedor”, frisou.

Ainda estarão presentes na programação da 2ª edição da Semana Macaé Empreendedora, Tiago Godoy - Papai Financeiro – especialista em educação financeira e Ana Fontes, fundadora da maior rede de empreendedorismo feminino do país - Rede Mulher Empreendedora e do Instituto RME – que fomenta o empreendedorismo e a autonomia financeira das mulheres.

Evento - A Semana Macaé Empreendedora deste ano contará com a parceria das Secretarias de Políticas para Mulheres e de Promoção da Igualdade Racial e do Sebra/RJ. O evento é uma oportunidade de aproximar o governo municipal com as instituições e a sociedade empresarial. Os empreendedores locais terão a oportunidade de assistir às palestras técnicas sobre atendimento, marketing digital, tendências do mercado e rodada de negócios.

Confira a programação completa:

Dia 26 - Praça da Ampra - Parque Aeroporto

15h - Abertura com autoridades

16h - Palestra Sebrae: Whatsapp e Instagram para Negócios, seguida de pitch com empreendedores presentes.

18h - Painel Macaé Empreendedora- Valorizando o que é nosso! Empresários macaenses contando suas histórias: Gullt Market, Fael Betão e Mayra Pinto. Mediadores: Juliana Carvalho (Secom) e Camilo Torquato (empresário de Inovação).

Dia 27 - Região Serrana - CriaSana

15h - Palestra Sebrae- Como Satisfazer e Encantar seus Clientes, seguida de pitch com empreendedores presentes.

17h - Painel Macaé Empreendedora- Valorizando o que é nosso! Empresários da Serra Macaense contando suas histórias: Vavá Trilhas, Renata Rangel e Tati Veras. Mediadores: Edie Lameu (Secom) e Eduardo Rosário (Sebrae)

19h - Show com Raiz do Sana

Dia 28 - Hotel Royal Macaé - Cavaleiros

9h - Café de boas-vindas

10h - Abertura com autoridades

10h30 - Palestra do Conselho Regional de Contabilidade (CRC). Empreendedorismo, arte de desafiar o presente.

11h30 - Palestra de Incentivos Fiscais e Consulta de Processos.

Dia 29 - Hotel Royal Macaé - Cavaleiros

9h às 13h - Rodada de Negócios Sebrae: Âncoras: Estácio de Sá, Hotéis Royal, Prefeitura Municipal de Macaé e Soul Malls.

15h - Palestra Sebrae- Tendências e Comportamentos de Consumo, seguida de pitch com empreendedores presentes.

17h - Painel Macaé Empreendedora - Valorizando o que é nosso! Empresários macaenses contam suas histórias: Andrés Besada, André Alcino, Jussara Célem e Samara Jardim.

Mediadores: Guilherme Reche (Sebrae/RJ) e João Guilherme (Central de Aços)

19h - Palestra Master (Convidados Especiais)

20h - Encerramento