Na delegacia, G.E.D.S. afirmou ter adquirido o automóvel de um indivíduo não identificado - Foto: Divulgação

Publicado 15/11/2024 08:47

Macaé - Agentes da 123ª Delegacia de Polícia, sob o comando dos delegados Dr. Pedro Emílio e Dr. Victor Azevedo, prenderam em flagrante G.E.D.S., de 22 anos, acusado de adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

Após investigações, foi identificado um Fiat/Mobi clonado circulando em Macaé. Durante as diligências, o carro foi interceptado no bairro Visconde de Araújo. O condutor, motorista de aplicativo, revelou que alugava o veículo do proprietário por R$500 mensais.

Na delegacia, G.E.D.S. afirmou ter adquirido o automóvel de um indivíduo não identificado, sem apresentar comprovantes da transação. Perícia constatou adulterações no chassi, motor e etiquetas de identificação falsas.

A Polícia Civil segue intensificando ações contra crimes desse tipo e solicita informações anônimas pelo WhatsApp da 123ª DP: (22) 98831-8043.