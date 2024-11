Desfile será realizado ao lado do PIT, na orla da Praia dos Cavaleiros - Foto: Douglas Smmithy

Desfile será realizado ao lado do PIT, na orla da Praia dos CavaleirosFoto: Douglas Smmithy

Publicado 14/11/2024 11:16

Macaé - O 2º Desfile de Moda Artesanal do Polo de Artesanato de Macaé, premiado pela Lei de Incentivo Cultural Paulo Gustavo (LC195/2022), ocorre nesta sexta-feira (15), com grandes expectativas. Com o tema "Onde o Sol Banha a Terra Serena", o evento reunirá 24 artesãos, que apresentarão cerca de 25 composições de moda artesanal, incluindo roupas, acessórios, sandálias, bolsas e até moda para animais de estimação. O desfile será realizado às 19h, em uma passarela de 9 metros, ao lado do Posto de Informações Turísticas (PIT), na orla da Praia dos Cavaleiros.



A concepção artística do evento é de Marilande Ribeiro, e a proposta central é exibir a coleção primavera-verão 2025, com peças criadas em técnicas sustentáveis e manuais. Os artigos estarão em exibição em cerca de 30 estandes, disponíveis para compra até domingo (17), com destaque para a paleta de cores dourada e amarela, inspirada no sol. A presidente do Polo, Juliana Fonseca, destaca a importância do reconhecimento do trabalho artesanal e a evolução das técnicas utilizadas, afirmando que as peças representam a identidade cultural de Macaé.



A feira também oferecerá bijuterias, biojóias, chapéus, produtos infantis, e artigos feitos com materiais como palha de bananeira, escamas de peixe e resina.

Programação:

Dia 15/11: Desfile às 19h

Dia 16/11: Feira das 10h às 22h

Dia 17/11: Feira das 10h às 17h