Petrobras projeta Macaé como Capital da Energia com novos investimentos na Bacia de CamposFoto: Divulgação

Publicado 14/11/2024 10:19

Macaé - Em evento celebrado nesta quarta-feira (13), a Petrobras anunciou um robusto plano de investimentos de US$ 22 bilhões na Bacia de Campos para os próximos cinco anos, destacando Macaé como o principal centro de operações e desenvolvimento tecnológico no setor de energia. A cerimônia, realizada na Unidade de Negócio de Exploração e Produção da Petrobras, marcou os 50 anos da primeira descoberta de petróleo na Bacia e reforçou a importância de Macaé na economia energética do Brasil.

“A Bacia de Campos é o coração da expansão econômica de Macaé e o motor que coloca nossa cidade no cenário global do setor de energia”, afirmou o prefeito Welberth Rezende. Ele ressaltou a parceria da Prefeitura com a Petrobras para consolidar Macaé como a “Capital da Energia”, contribuindo para um futuro de prosperidade e inovação.

Em participação virtual, Magda Chambriard, presidente da Petrobras, destacou que a Bacia de Campos levou a Petrobras a um novo patamar, consolidando a empresa como referência mundial em exploração de águas profundas. Os investimentos focam na revitalização de campos maduros, novas tecnologias e descomissionamento de plataformas antigas, com potencial para impulsionar a economia local até 2028.

“A infraestrutura de Macaé é essencial para o futuro da Petrobras e do setor energético do país”, destacou Alex Murteira, gerente da Unidade de Negócio da Bacia de Campos. O evento ainda contou com homenagens a profissionais que contribuíram para a história de sucesso da Petrobras e com a presença de representantes de diversas instituições locais.

