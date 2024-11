Samba da Vila é atração gratuita neste sábado no Shopping Plaza Macaé - Foto: Divulgação

Samba da Vila é atração gratuita neste sábado no Shopping Plaza MacaéFoto: Divulgação

Publicado 14/11/2024 10:12 | Atualizado 14/11/2024 10:12

Macaé - Neste sábado (16), o Shopping Plaza Macaé encerra a programação do “Vai Rolar Resenha” em grande estilo, trazendo o grupo Samba da Vila para animar a Praça de Alimentação a partir das 19h30. Com entrada gratuita, a última edição do evento de 2024 promete embalar o público com clássicos do samba e muito pagode, celebrando o feriado com um toque de tradição e alegria.

O Samba da Vila, que surgiu em 2016 em uma roda entre amigos no centro de Macaé, é liderado por Bruno Manhães, o “Badô Presidente”. O grupo vem conquistando o público regional com seu estilo autêntico e respeito ao samba de raiz. Esta edição especial do “Vai Rolar Resenha” traz uma despedida da programação do ano, que ao longo de 2024 trouxe artistas como Lucas Morato, Ramona Rox e Grupo Sou Mais Elas, consolidando-se como um ponto de encontro de diferentes gêneros musicais.

O evento oferece uma noite de lazer e música de qualidade, sendo uma opção de entretenimento para toda a família.