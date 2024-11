Alunos da Escola Firjan SESI Macaé celebram premiação literária que destaca o talento dos jovens escritores fluminenses - Foto: Divulgação

Publicado 13/11/2024 11:07

Macaé - Na última terça-feira (12), estudantes de Macaé brilharam na premiação literária “Rio de Letras”, realizada no Teatro Riachuelo, Rio de Janeiro. O evento, promovido pela Firjan SESI com curadoria da Academia Brasileira de Letras (ABL) e apoio da Secretaria Estadual de Educação, premiou 58 autores jovens e celebrou a criatividade e a diversidade em crônicas, contos e poesias. Representando o município, a Escola Firjan SESI Macaé foi destaque, com três alunos premiados entre as melhores produções literárias do estado.

Os vencedores de Macaé incluem Isabella Azevedo Braga, que conquistou o segundo lugar na categoria Contos para o 3º ano do Ensino Médio; e Luís Gustavo Lima de Jesus e Giovanna de Oliveira Castilhos, que ficaram em terceiro lugar nas categorias Poesia e Crônica, respectivamente. A premiação, além de incentivar a leitura e a escrita, busca desenvolver a visão crítica e a criatividade dos estudantes, fortalecendo a educação como base para o desenvolvimento pessoal e profissional.

Com apresentações do ator e escritor Lázaro Ramos e da escritora Thalita Rebouças, a cerimônia ofereceu uma experiência artística completa, incluindo homenagem a Clarice Lispector, apresentada pela atriz Beth Goulart. Todos os premiados receberam tablets, troféus e exemplares de um livro com as obras selecionadas, enquanto as escolas foram agraciadas com um acervo de 50 livros, enriquecendo ainda mais o universo literário para os alunos.