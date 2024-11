Operação do 32º BPM resulta em apreensão de drogas e armamentos em Nova Holanda, gerando prejuízo de R$ 80 mil para o tráfico - Foto: Divulgação

Operação do 32º BPM resulta em apreensão de drogas e armamentos em Nova Holanda, gerando prejuízo de R$ 80 mil para o tráficoFoto: Divulgação

Publicado 13/11/2024 09:21

Macaé - Agentes do 32º Batalhão de Polícia Militar realizaram uma operação de sucesso no bairro Nova Holanda, após receberem uma denúncia anônima sobre um possível depósito de materiais relacionados ao tráfico. Durante a incursão, a equipe do Grupamento de Ações Táticas (GAT) encontrou diversos itens que reforçam o combate ao crime organizado na região.

No local, foram apreendidas cinco balanças de precisão, um silenciador de fuzil, quatro rádios comunicadores, além de uma quantidade significativa de entorpecentes: 50 pequenos tabletes de maconha, 750 invólucros de cocaína, 100 pinos de cocaína e dois quilos de pasta base. Estima-se que o material confiscado tenha causado um prejuízo de cerca de R$ 80 mil ao tráfico local.

Todo o material apreendido foi encaminhado à 123ª Delegacia de Polícia, onde as autoridades iniciaram os procedimentos para investigar o caso. A Polícia Militar reforça o pedido de apoio da população para denúncias anônimas através do Disque Denúncia do 32º BPM, incentivando os cidadãos a contribuírem na luta contra o crime e a violência.