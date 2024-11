Professores se preparam para votação que definirá nova diretoria do Sinpro Macaé e Região - Foto: Ilustração

Professores se preparam para votação que definirá nova diretoria do Sinpro Macaé e RegiãoFoto: Ilustração

Publicado 11/11/2024 14:47

Macaé - O Sindicato dos Professores de Macaé e Região (Sinpro Macaé e Região) realizará, nos dias 18 e 19 de novembro, as eleições para a diretoria, conselho fiscal e representação na federação para a gestão 2024-2027. Este ano, a eleição conta com chapa única, intitulada “Chapa 01 – Dignidade para quem educa, mais ainda para quem luta!”, que busca o voto dos professores sindicalizados nas oito cidades de atuação do sindicato, como Macaé, Rio das Ostras, Carapebus, entre outras.

Para facilitar a participação, a coleta de votos será feita por urnas itinerantes nas instituições de ensino com mais de dez associados, além de urnas fixas nas sedes do Sinpro em Macaé e Rio das Ostras. Podem votar professores sindicalizados há pelo menos seis meses, com mensalidades em dia até 30 dias antes da eleição. A apuração será no dia 19, após o encerramento da votação, na sede do sindicato em Rio das Ostras.

Com 30 anos de atuação, o Sinpro Macaé e Região tem sido uma força ativa na defesa dos direitos dos professores da rede particular, promovendo ações por melhores condições de trabalho, negociações coletivas e combate à mercantilização da educação. A atual eleição visa fortalecer esses compromissos para os próximos anos.