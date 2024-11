Operação no Lagomar: Polícia apreende drogas e arma em ação contra o tráfico - Foto: Reprodução

Publicado 11/11/2024 11:04

Macaé - O 32º Batalhão da Polícia Militar (32º BPM) realizou operações de combate ao tráfico no bairro Lagomar, em Macaé, nesta semana, que resultaram na apreensão de uma arma de fogo e uma grande quantidade de entorpecentes. Na primeira ação, a equipe do Serviço Reservado avistou três suspeitos em um terreno baldio, que tentaram fugir ao perceber a aproximação policial. Após confronto, um dos indivíduos foi capturado e levado para atendimento na UPA Lagomar e depois transferido ao Hospital Público Municipal (HPM). Com ele, foram encontrados um revólver calibre 38 com cinco munições e uma sacola de drogas.

Em outra ocorrência, o Grupo de Ações Táticas (GAT) interceptou um homem suspeito de envolvimento com o tráfico. Após tentativa de fuga, ele foi capturado com grande quantidade de drogas e material para endolação. Ambas as ocorrências foram registradas na 128ª Delegacia de Polícia (128ª DP), onde os materiais apreendidos foram apresentados.

Operação no Lagomar: Polícia apreende drogas e arma em ação contra o tráfico Foto: Divulgação