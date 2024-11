Macaé lança projeto inovador de Miniflorestas Urbanas para restaurar mata atlântica - Foto: Ilustração

Macaé lança projeto inovador de Miniflorestas Urbanas para restaurar mata atlânticaFoto: Ilustração

Publicado 07/11/2024 21:47 | Atualizado 07/11/2024 21:50

Macaé - A Prefeitura de Macaé lançará, na próxima segunda-feira (11) e também na terça-feira (12), o projeto de Miniflorestas Urbanas, no Nupem, coordenado pela Secretaria Municipal de Ambiente e Sustentabilidade. O plantio acontecerá nestas datas a partir das 8 horas dentro do Nupem.



De acordo com a secretária de Ambiente e Sustentabilidade, Isaura Sales, as principais metas do projeto são promover a restauração da Mata Atlântica em áreas urbanas, aumentar a biodiversidade na cidade, adaptar o município às mudanças climáticas através da absorção de dióxido de carbono, garantindo a melhoria do clima, da qualidade de vida e a saúde do cidadão.



- A nossa motivação para a criação do projeto das miniflorestas urbanas no município partiu da necessidade urgente de adaptar a cidade aos extremos climáticos através do aproveitamento de pequenos espaços urbanos, restaurando o bioma Mata Atlântica – destacou a Coordenadora de Arborização e Paisagismo, Fernanda da Silva Norbert Costa, acrescentando que serão implantadas espécies no Nupem e no Jardim Guanabara.



“Estamos na fase inicial de preparo da área, com limpeza do terreno e abertura de covas para plantio”, esmiuçou o engenheiro Florestal responsável pelo projeto, Oduvaldo Filho, citando que a implantação do projeto piloto no Nupem na forma de experimento científico visa avaliar a efetividade de diferentes metodologias a fim de criar um modelo a ser aplicado nas demais áreas no município, que serão levantadas para implantação do projeto.



Oduvaldo Filho explicou que a vegetação plantada nas miniflorestas será formada por espécies florestais da Mata Atlântica com alta diversidade. “Serão plantadas de forma adensada para recriar Mata Atlântica natural em espaços urbanos”, definiu.



As espécies que serão utilizadas na primeira etapa do projeto das miniflorestas urbanas são: ingá, aldrago, tapirira, carrapeta, aroeira, saboneteira, babosa branca, açoita cavalo, babosa branca, crindiúva, camboatá, pau-formiga, mirindiba, jerivá, pau ferro, sibipiruna, eritrina, quaresmeira, aroeira salsa, grumixama e pau d´alho.



Na segunda etapa: pau brasil, jacarandá da bahia, cedro rosa, jussara, jatobá, vinhático, ipê amarelo, ipê roxo, ipê branco, guanandi, ormosia, guapuruvu, embaúba,jequitibárosa.

O plantio acontecerá na segunda-feira (11) e também na terça-feira (12) a partir das 8 horas dentro do Nupem Foto: Divulgação