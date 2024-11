Abordagem exemplifica a intensificação das operações do 32º BPM para inibir o porte ilegal de armas e - Foto: Reprodução

Publicado 07/11/2024 14:17 | Atualizado 07/11/2024 14:21

Macaé - Durante patrulhamento de rotina na rua Nelson Correa Brum, no bairro Pq. Aeroporto, em Macaé, agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 32º Batalhão de Polícia Militar (32º BPM) prenderam um homem suspeito de porte ilegal de arma de fogo.

Ao observarem um volume suspeito na cintura do indivíduo, os policiais realizaram abordagem e encontraram uma pistola Taurus modelo G3, calibre 9mm, carregada com 17 munições e um segundo carregador com outras 17 balas.A ação policial, que reforça a vigilância e combate à criminalidade na região, resultou na apreensão da arma e na prisão em flagrante do suspeito. O homem foi imediatamente conduzido à 123ª Delegacia de Polícia (123ª DP) para registro da ocorrência e apresentação dos fatos à autoridade policial. Essa abordagem exemplifica a intensificação das operações do 32º BPM para inibir o porte ilegal de armas e garantir a segurança pública em Macaé.A Polícia Militar reforça que a colaboração da comunidade é essencial para combater a criminalidade. O serviço de Disque-Denúncia do 32º BPM está disponível para receber informações, garantindo sigilo total ao denunciante. A população pode reportar delitos anonimamente, fortalecendo as ações de segurança no município.