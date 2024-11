Ação policial no Lagomar resulta na prisão de dois suspeitos de tráfico ligados ao Comando Vermelho - Foto: Reprodução

Publicado 07/11/2024 09:39 | Atualizado 07/11/2024 09:39

Macaé - Agentes da 123ª Delegacia de Polícia de Macaé, prenderam em flagrante dois suspeitos de ligação com o tráfico de drogas associado à facção Comando Vermelho.

A operação aconteceu na tarde de quarta-feira (6), no bairro Lagomar, uma área com forte influência do crime organizado. Durante a ação, os policiais flagraram um homem e uma mulher envolvidos na distribuição de entorpecentes na região.

Após a abordagem tática, a equipe constatou que os suspeitos possuíam drogas destinadas à venda, reforçando o vínculo com atividades criminosas. A Polícia Civil de Macaé reforça o pedido de colaboração da população para construir uma cidade mais segura.