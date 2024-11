Polícia apreende drogas e rádios comunicadores com suspeito de tráfico em Nova Holanda - Foto: Divulgação

Polícia apreende drogas e rádios comunicadores com suspeito de tráfico em Nova HolandaFoto: Divulgação

Publicado 06/11/2024 14:52

Macaé - Em operação na tarde desta quarta-feira (6), agentes em patrulhamento receberam uma denúncia informando sobre um suspeito de tráfico de drogas na Rua Nova Esperança, Nova Holanda, em Macaé. O indivíduo, que usava boné, camiseta e bermuda pretos, além de um cordão dourado, foi avistado pela guarnição nas proximidades da linha do trem. Ao notar a presença policial, o suspeito tentou fugir e invadiu uma residência próxima.

Após buscas, os policiais localizaram o suspeito, identificado como "A1", com dois rádios comunicadores – um na cintura e outro na mão. Ao ser questionado sobre os entorpecentes, o suspeito indicou que a droga estava escondida no telhado da residência. A guarnição então apreendeu o material e conduziu o indivíduo à 123ª Delegacia de Polícia para registro do caso.