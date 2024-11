Equipe da Polícia Civil durante operação que levou à prisão de suspeitos de roubo em Macaé - Foto: Reprodução

Equipe da Polícia Civil durante operação que levou à prisão de suspeitos de roubo em MacaéFoto: Reprodução

Publicado 06/11/2024 09:14

Macaé - A Polícia Civil de Macaé prendeu três homens suspeitos de envolvimento em um roubo à mão armada no bairro Imboassica. A captura ocorreu após intensas investigações, que começaram logo após o assalto ocorrido em 8 de outubro, quando a vítima foi abordada e ameaçada com uma arma de fogo na Rodovia Amaral Peixoto, tendo seus pertences pessoais levados.

Com o registro do crime na delegacia, os policiais avançaram nas investigações, identificando os suspeitos e obtendo mandados de prisão temporária, emitidos pela 2ª Vara Criminal de Macaé. A operação foi executada no bairro Lagoa, onde o trio foi localizado e preso, encerrando a ação criminosa e garantindo segurança para a região.