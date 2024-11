Nova etapa da vacinação contra poliomielite substitui "gotinha" pela versão injetável VIP para reforço mais seguro - Foto: Ilustração

05/11/2024

Macaé - Começou na segunda-feira (4) o novo esquema de vacinação contra a poliomielite, a paralisia infantil, seguindo as diretrizes do Ministério da Saúde. Com a atualização, o reforço das doses, antes feito pela vacina oral poliomielite bivalente (VOPb), a famosa "gotinha", será substituído por uma dose única da vacina inativada poliomielite (VIP), aplicada por via injetável. Esse ajuste no calendário vacinal visa aumentar a segurança da imunização, acompanhando recomendações de órgãos internacionais e adotado em países como Estados Unidos e diversas nações da Europa.

Em Macaé, a Secretaria de Saúde, por meio do Programa Municipal de Imunização, já oferece a VIP nas unidades da Estratégia Saúde da Família (ESFs) e na Casa da Vacina. Com a mudança, o reforço passa a ser aplicado uma única vez, aos 15 meses de idade, ao invés do esquema anterior, que incluía uma dose de reforço aos 15 meses e outra aos quatro anos. Samyra Mayer, coordenadora do programa, destacou que a adoção do novo esquema proporciona uma imunização ainda mais eficiente e ajustada às necessidades de proteção infantil.

Com o novo calendário, a vacinação contra a poliomielite segue os seguintes intervalos: a primeira dose é aplicada aos 2 meses, a segunda aos 4 meses, e a terceira aos 6 meses, com a dose única de reforço agora realizada aos 15 meses. A poliomielite é uma doença altamente contagiosa, caracterizada pela paralisia flácida e irreversível dos membros, principalmente os inferiores, e em casos graves, pode ser fatal. Manter a vacinação em dia é essencial para afastar qualquer risco de reintrodução do vírus no Brasil, garantindo proteção para as crianças e reforçando a saúde pública.