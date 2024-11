Evento contará com uma passarela de 9 metros montada ao lado do Posto de Informações Turísticas (PIT), na orla da Praia dos Cavaleiros - Foto: Douglas Smmithy

Macaé - Premiado pela Lei de Incentivo Cultural Paulo Gustavo (LC195/2022), o Polo de Artesanato de Macaé se prepara para o seu 2º Desfile de Moda Artesanal, marcado para o dia 15 de novembro, às 19h. Com o tema “Onde o sol banha a terra serena”, o evento contará com uma passarela de 9 metros montada ao lado do Posto de Informações Turísticas (PIT), na orla da Praia dos Cavaleiros. Esta edição promete superar o sucesso da primeira, que teve 100% das peças vendidas.

Sob a direção artística de Marilande Ribeiro, o desfile trará 24 artesãos com cerca de 25 composições em moda artesanal, incluindo roupas, acessórios, sandálias, bolsas e até moda pet. O cenário, cuidadosamente decorado com peças artesanais, apresentará ao público as tendências primavera-verão 2025, valorizando as cores vibrantes do amarelo e dourado, simbolizando o sol e o tema da coleção. Para conforto dos visitantes, cerca de 200 assentos serão disponibilizados e uma área coberta completará a estrutura.

Além do desfile, a feira de artesanato acontecerá durante três dias, de 15 a 17 de novembro, com aproximadamente 30 estandes onde os visitantes poderão conferir as criações únicas do Polo de Artesanato. A exposição incluirá bijuterias, biojóias, chapéus, produtos infantis, filtros dos sonhos e outros artigos feitos em técnicas como crochê, bordado, patchwork, cestaria e macramê, utilizando materiais variados como palha de bananeira, escamas de peixe, tecidos e sementes. A feira ficará aberta das 10h às 22h na sexta e sábado, e até as 17h no domingo.

Para a presidente do Polo, Juliana Fonseca, o crescimento e reconhecimento do artesanato local foram impulsionados pela participação em editais públicos, que viabilizam novos projetos. “A associação permitiu que alcançássemos mais visibilidade. Hoje, o Polo é convidado a eventos até internacionais, por meio da Federação do Artesanato do Estado do Rio de Janeiro (Faerj), da qual fazemos parte”, destacou.

Com mais uma conquista através do Edital Municipal 06/2023 e apoio da Lei Paulo Gustavo, o Polo de Artesanato de Macaé reafirma o compromisso com a cultura local e a sustentabilidade. Mais informações sobre o evento estão disponíveis no site www.polodeartesanatomacae.org.br.