Allexandre Costa autografa A Constelação de Orion para leitores e fãs da cultura local no Museu Solar dos Mellos - Foto: Divulgação

Allexandre Costa autografa A Constelação de Orion para leitores e fãs da cultura local no Museu Solar dos MellosFoto: Divulgação

Publicado 04/11/2024 09:24 | Atualizado 04/11/2024 09:34

Rio das Ostras - O escritor e cineasta Allexandre Costa, natural de Rio das Ostras, celebrou o lançamento de seu novo livro, A Constelação de Orion, em um evento especial realizado na quinta-feira (31) no histórico Museu Solar dos Mellos, em Macaé. A sessão de autógrafos atraiu leitores, educadores e jovens da rede pública, proporcionando aos presentes a chance de se conectar com uma história que, em breve, será adaptada para o cinema com estreia prevista para 2025.

A obra se destaca não apenas pelo enredo envolvente, mas por estabelecer uma ponte narrativa entre passado e presente, enriquecendo a história com um toque de fantasia. No filme, os personagens revivem momentos da infância, onde a leitura do mesmo livro desperta um universo de descobertas e emoções, criando uma experiência que une literatura e cinema de maneira singular.

Allexandre, que assumirá a direção do filme, reforçou seu compromisso com a educação e a cultura local ao presentear exemplares aos estudantes e professores de Macaé. A iniciativa não só destaca o potencial cultural da região, mas também incentiva o hábito da leitura entre os jovens, consolidando um elo entre a comunidade e o cenário artístico emergente.

Allexandre Costa autografa A Constelação de Orion para leitores e fãs da cultura local no Museu Solar dos Mellos Foto: Divulgação