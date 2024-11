Avenida Humberto de Queiroz Matoso terá desvio a partir de segunda-feira para obras de macrodrenagem na Riviera Fluminense - Foto: Ilustração

Avenida Humberto de Queiroz Matoso terá desvio a partir de segunda-feira para obras de macrodrenagem na Riviera FluminenseFoto: Ilustração

Publicado 03/11/2024 09:17

Macaé - A partir desta segunda-feira (4), o trânsito na Avenida Humberto de Queiroz Matoso, na Riviera Fluminense, passará por alterações para a implantação de um novo sistema de macrodrenagem. A Secretaria de Mobilidade Urbana anunciou que a avenida ficará interditada em ambos os sentidos entre a Rua Sadi de Almeida e a Rua dos Juritis, com previsão de duração da obra de 45 dias.

O desvio para veículos seguirá pelas ruas Asa Branca, Garças e Juritis, sentido Cavaleiros, enquanto as linhas de ônibus urbano terão rota alternativa pelas ruas Asa Branca, Tucanos e Juritis. Agentes de trânsito estarão realizando rondas periódicas na região para orientar os motoristas e garantir a fluidez.

A mudança temporária no tráfego visa facilitar o andamento da obra, com impacto nas vias locais e no transporte público. A Secretaria de Mobilidade Urbana solicita que motoristas fiquem atentos à sinalização e busquem rotas alternativas para evitar congestionamentos.