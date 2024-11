Policiais da Segurança Presente detêm suspeita de furto no Centro de Macaé - Foto: Reprodução

Policiais da Segurança Presente detêm suspeita de furto no Centro de MacaéFoto: Reprodução

Publicado 01/11/2024 12:53

Macaé - Uma mulher foi presa no Centro de Macaé por policiais da Operação Segurança Presente após furtar chocolates em uma loja da região. Os agentes foram acionados imediatamente e, com base nas características da suspeita, iniciaram as buscas, conseguindo localizá-la pouco tempo depois.

Com a detida, foram encontradas oito barras de chocolate. Ela foi conduzida para a 123ª Delegacia de Polícia (123ª DP), onde permanece presa e à disposição das autoridades.