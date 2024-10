Secretaria de Cultura avança na seleção de projetos culturais para o edital Aldir Blanc em Macaé - Foto: Ilustração

Secretaria de Cultura avança na seleção de projetos culturais para o edital Aldir Blanc em MacaéFoto: Ilustração

Publicado 31/10/2024 09:33

Macaé - A lista preliminar dos projetos culturais selecionados pelos editais 01, 02, 03 e 04/2024 da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) foi publicada pela Secretaria de Cultura de Macaé no Diário Oficial (DOM) desta quinta-feira (31). Os editais visam premiar diversas expressões culturais e apoiar a manutenção de espaços culturais, festas e festivais, além de pontos de cultura da cidade.

A partir de sexta-feira (1º), os projetos pré-selecionados poderão iniciar o envio de documentos de habilitação. Já os inscritos que não foram selecionados têm até o dia 5 de novembro para apresentar recursos. Os detalhes e os editais estão disponíveis na [Página da PNAB](https://macae.rj.gov.br/noticias/leitura/noticia/iv-seminario-de-mobilidade-urbana-acontece-nesta-quinta-feira).

Neste ano, Macaé recebeu R$ 1.639.283,62 em recursos federais para fomentar a cultura, com a inscrição de 265 projetos: 157 no primeiro edital, 66 no segundo, 23 no terceiro e 19 no quarto. Ao todo, 83 projetos e dez pontos de cultura passaram pela análise da comissão avaliadora. A lista final será divulgada em 9 de novembro no Portal da Prefeitura.