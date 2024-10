Atividade permite que moradores e visitantes conheçam o passado comercial da cidade - Foto: Douglas Smmithy

Atividade permite que moradores e visitantes conheçam o passado comercial da cidadeFoto: Douglas Smmithy

Publicado 30/10/2024 14:51 | Atualizado 30/10/2024 14:52

Macaé - Uma viagem pelos caminhos da história e do desenvolvimento de Macaé ao longo do século XX é o que propõe o mais novo roteiro do Walking Tour, que conduz os participantes pelo emblemático prédio da Associação Comercial e Industrial. Guiado pela Secretaria Adjunta de Turismo, o passeio inclui visita à galeria de artes, onde estão expostas as obras de Di Mendonça, renomado pintor que retrata as paisagens de Macaé. Gratuito e aberto ao público, o tour acontece em 8, 22 e 29 de novembro e 6 de dezembro, e já está com inscrições abertas.

Para participar, os interessados devem se inscrever via e-mail pelo endereço macaewt@gmail.com, onde também recebem as confirmações e todas as informações necessárias para o passeio. A guia de turismo Paloma Rosa, responsável por conduzir o Walking Tour, destaca o impacto que a economia de Macaé teve na primeira metade do século passado, com destaque para o comércio de café, que impulsionou o crescimento e a urbanização da cidade.

“O fortalecimento socioeconômico de Macaé foi marcado em 1916 pela fundação da Associação Comercial, originalmente abrigada no prédio da Sociedade Musical Nova Aurora. Em 1923, a Associação ganhou sua sede própria, estrategicamente localizada na atual Avenida Rui Barbosa, o que impulsionou o desenvolvimento da cidade,” explica Paloma. Ela destaca que, além da importância econômica, os visitantes poderão apreciar a galeria de Di Mendonça, cujas pinturas revelam a beleza de Macaé, resgatando sua essência e seu patrimônio cultural.

O Walking Tour é uma oportunidade única de imergir na história de Macaé e compreender as raízes de seu desenvolvimento econômico. A atividade permite que moradores e visitantes conheçam o passado comercial da cidade e como ele influencia a Macaé dos dias atuais, criando um laço de admiração e respeito pelo progresso e pela cultura local.

