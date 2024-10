Marlene Silva Martins tentou apaziguar a briga e acabou perdendo a vida de forma trágica - Foto: Reprodução

Marlene Silva Martins tentou apaziguar a briga e acabou perdendo a vida de forma trágicaFoto: Reprodução

Publicado 28/10/2024 13:58

Macaé - A noite de domingo (27) foi marcada por violência no bairro Bosque Azul, em Macaé. Marlene Silva Martins, de 43 anos, foi identificada como a vítima fatal de uma briga que começou com uma discussão entre um homem e sua mãe. Segundo relatos, a mãe do acusado teria pedido ao filho para reduzir o volume do som que estava extremamente alto. Em resposta, ele reagiu de forma agressiva, iniciando uma discussão que logo evoluiu para agressões físicas.

Marlene, conhecida na vizinhança por sua atitude sempre conciliadora, tentou intervir na briga, como havia feito em outras ocasiões em que o mesmo homem e sua mãe se desentenderam. No entanto, ao tentar apaziguar os ânimos, Marlene foi atacada pelo agressor, que a feriu gravemente. Infelizmente, a vítima não resistiu aos ferimentos e faleceu ainda no local.

Moradores da região conseguiram conter o homem até a chegada da Polícia Militar, que o deteve e o encaminhou para a delegacia. O caso está sendo investigado para esclarecer as circunstâncias exatas do ocorrido e formalizar as acusações.