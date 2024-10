Secretaria de Cultura realiza seleção rigorosa de projetos culturais para fortalecer as artes e a cultura local - Foto: Ilustração

Secretaria de Cultura realiza seleção rigorosa de projetos culturais para fortalecer as artes e a cultura localFoto: Ilustração

Publicado 27/10/2024 18:19

Macaé - A Secretaria de Cultura de Macaé finalizou o processo de inscrição para seus quatro editais de incentivo, totalizando 265 projetos submetidos para avaliação. As iniciativas incluem prêmios para projetos gerais, festivais, subsídios para espaços culturais e o programa “Cultura Viva”, que apoia pontos de cultura formais e informais. A comissão de análise, composta por nove servidores da secretaria e um representante da sociedade civil, já iniciou o trabalho de avaliação em caráter eliminatório e classificatório.

Divididos em quatro editais, o primeiro foi destinado a projetos gerais, com 157 inscrições; o segundo, focado em festas e festivais, recebeu 66 propostas; o terceiro edital, voltado ao auxílio de subsídios para espaços culturais, teve 23 inscrições; e o quarto, “Premiação Cultura Viva”, voltado a pontos de cultura, contou com 19 inscrições.

Para apoio durante o processo, a Secretaria de Cultura disponibilizou canais de atendimento, com 72 atendimentos realizados, sendo 50 por telefone e 22 por e-mail. O resultado final estará disponível no portal da Prefeitura no próximo dia 9 de novembro. Todos os editais, anexos e detalhes podem ser consultados na página da Política Nacional de Assistência Básica (PNAB) no portal.