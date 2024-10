Publicado 27/10/2024 18:14

Macaé - Representantes da Trident Energy do Brasil estiveram na sede da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, na manhã desta sexta-feira (25), para apresentar um novo projeto social voltado à capacitação e desenvolvimento de jovens, que será implementado na Associação de Capoeira, Arte e Cultura (UNIARTE), no bairro Lagomar. A princípio, o projeto atenderá 30 estudantes, oferecendo aulas de capoeira, oficinas de liderança, reforço escolar e inglês.

O Secretário de Desenvolvimento Econômico destacou a relevância desse investimento no contexto social. “Macaé precisa de projetos que incentivem a urbanização e fortaleçam o desenvolvimento social da nossa população,” afirmou. Já a gerente de Relações Governamentais da Trident, Deise Monteiro, destacou que a iniciativa também será expandida para Quissamã, onde jovens terão acesso a uma escolinha de surf.

Segundo Antônio Nascimento, da Participar Desenvolvimento e Avaliação de Projetos, o mapeamento das necessidades locais, concluído em agosto de 2022, orientou a estrutura das atividades. “Estamos trazendo esporte e educação como ferramentas para a transformação social, visando contribuir com a formação cidadã desses jovens,” explicou. A Trident será responsável por todo o suporte pedagógico e pela reestruturação do espaço para acomodar as salas de aula.

Além de envolver a comunidade local, a iniciativa visa fortalecer áreas onde a empresa tem atuação, como o Lagomar, onde um dos gasodutos chega à costa. A reunião contou ainda com a participação do Secretário de Esportes, Rodrigo Caldeira, e representantes das secretarias de Habitação e Desenvolvimento Social.

Representantes da Trident Energy e autoridades discutem projeto de inclusão social para o Lagomar