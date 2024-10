Público participa de aula de dança no Festival Movimente-se Outubro Rosa, evento de conscientização e saúde em Imbetiba - Foto: Ilustração

Público participa de aula de dança no Festival Movimente-se Outubro Rosa, evento de conscientização e saúde em ImbetibaFoto: Ilustração

Publicado 25/10/2024 15:49

Macaé - A manhã deste sábado (26) será marcada por uma programação especial em Imbetiba: o Festival Movimente-se Outubro Rosa, uma iniciativa da Secretaria Municipal de Esportes em apoio ao mês de conscientização sobre o câncer de mama e, mais recentemente, o câncer de colo do útero. O evento, que começa às 7h30, reúne atividades que promovem saúde e bem-estar, além de trazer orientações importantes para o público.

A programação do festival abre com uma palestra sobre "Violência Doméstica contra a Mulher", realizada pela ONG Onco Renascer – Prevenção do Câncer de Mama em parceria com o Centro Especializado de Atendimento à Mulher (CEAM). Na sequência, a professora e coreógrafa Angela Costa, conhecida por sua experiência de mais de uma década em samba, comanda uma aula animada de dança, trazendo ritmo e alegria para o público.

Logo depois, a animação continua com a aula de Ritmos Variados, ministrada pelos professores do Projeto Movimente-se, entre eles Andrea Carnaúba, Tatiana Tauil, Sandro Luiz Pinto, Luís Fernando Peixoto Jr., Marcelo Cesário, Alexandra Macedo e Camila Matsuda.

O secretário de Esportes, Rodrigo Caldeira, destaca que o festival marca a primeira edição desse projeto em formato de festival. “O Movimente-se acontece regularmente em diversos polos da cidade, incentivando a prática esportiva principalmente entre mulheres da melhor idade, mas é aberto para todas as idades. É uma oportunidade de confraternização e valorização da saúde”, afirmou.

O projeto Movimente-se, coordenado por Karine Pamplona, e o evento deste sábado, organizado por Francini Farah e Tatiana Guimarães, reforçam a importância de promover saúde e conscientização para a comunidade, incentivando práticas preventivas e o bem-estar coletivo.