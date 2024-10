Atletas prontos para desafiar os 15 km e 7 km da Corrida Ecológica no Sana, em meio à exuberância da região serrana - Foto: Ilustração

Atletas prontos para desafiar os 15 km e 7 km da Corrida Ecológica no Sana, em meio à exuberância da região serranaFoto: Ilustração

Publicado 25/10/2024 15:45

Macaé - Neste domingo (27), a região do Sana se transforma no cenário ideal para a 16ª Corrida Ecológica, evento que já se consolidou no calendário esportivo de Macaé. Com a organização da Associação de Corredores de Rua de Macaé (Ascom) e o apoio de diversas secretarias, a corrida contará com a presença de 320 atletas prontos para encarar os percursos de 15 km e 7 km, em um trajeto que destaca as belezas naturais da serra.

A prova terá largada e chegada no Sana Camping, com a programação iniciando às 8h. Além das corridas, o evento oferece atividades para todas as idades, incluindo um percurso kids e uma caminhada para quem busca apreciar o ambiente em um ritmo mais leve. Para incentivar a competição e recompensar os melhores desempenhos, os cinco primeiros colocados na classificação geral e os três melhores de cada categoria por faixa etária e gênero receberão premiações.

Rodrigo de Souza Caldeira, secretário de Esportes, celebrou a parceria com a Ascom e ressaltou a importância de fomentar o esporte na região. "É gratificante ver o crescimento dessa corrida e, junto com a Ascom, fortalecer o esporte em suas diversas modalidades, especialmente em uma área tão privilegiada quanto a nossa região serrana", destacou.

Além de promover o esporte, o evento impulsiona o turismo e a economia local. Para Adenilson Aprígio dos Santos, diretor da Ascom, a Corrida Ecológica atrai não apenas atletas locais, mas também competidores de fora da cidade e até de outros estados, beneficiando setores como hospedagem e alimentação. "Muitos corredores que conhecem o Sana por meio da corrida acabam retornando com suas famílias para aproveitar melhor a natureza local em outras oportunidades", afirmou.