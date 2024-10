Publicado 25/10/2024 11:55

Macaé - Na tarde de quarta-feira (23), uma operação realizada pela Polícia Civil, em colaboração com técnicos da ENEL, resultou na prisão em flagrante de M.G.P.S, 41 anos, proprietário de um restaurante em Macaé. A equipe, coordenada pelo delegado Dr. Victor Azevedo, identificou adulteração no medidor de energia do estabelecimento, localizado na Avenida Evaldo Costa, bairro Sol e Mar.

Peritos confirmaram que o consumo registrado era substancialmente menor que o utilizado pelo restaurante, evidenciando a fraude. O empresário foi autuado em flagrante por estelionato e conduzido à 123ª DP, onde aguardará os procedimentos legais.