Ação do Outubro Rosa em Macaé promove conscientização sobre a prevenção do câncer, com distribuição de materiais educativos e orientações de saúde - Foto: Divulgação

Publicado 24/10/2024 09:47

Macaé - Macaé foi palco de mais uma ação importante da campanha Outubro Rosa, com foco na prevenção do câncer de mama e de colo de útero. A atividade, realizada na Praça Veríssimo de Melo, reuniu a Secretaria de Mobilidade Urbana e a Secretaria de Saúde, em uma parceria que incluiu também a presença do ônibus rosa do Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher (Paism), além da participação da concessionária de transporte urbano.

O evento destacou a distribuição de 200 kits educativos, com materiais sobre conscientização no trânsito e saúde, laços rosas, frutas e orientações sobre a importância dos exames periódicos. “A receptividade da população tem sido positiva, e a adesão dos servidores reforça a importância da mobilização em torno da saúde da mulher. O autocuidado e o diagnóstico precoce são cruciais para a cura do câncer de mama”, afirmou Julinho Antunes, coordenador de Acessibilidade da Pessoa com Deficiência (PCD) em Serviços de Transporte e Mobilidade Urbana.

Além de receber materiais informativos, mulheres como Maria José E. Santo, 50 anos, aproveitaram a oportunidade para reforçar os cuidados com a saúde. "Acabei de fazer minha mamografia no Dona Alba e sempre estou em dia com meus exames", comentou Maria.

Profissionais de saúde, como a enfermeira Simone Abugeber D. de Carvalho, do Paism e do Centro de Referência ao Adolescente (CRA), também estavam presentes, orientando as participantes sobre o fluxo de atendimento e os serviços oferecidos pelo município.