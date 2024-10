Policiais do 32º BPM recuperam carro furtado e prendem suspeito em flagrante no centro de Macaé - Foto: Reprodução

Publicado 23/10/2024 12:14

Macaé - Agentes do 32º Batalhão de Polícia Militar (32º BPM) prenderam, na noite desta terça-feira (22), um homem acusado de furtar um carro que estava em um estacionamento no centro de Macaé. O veículo, um VW Voyage preto, foi recuperado em poucas horas após a ação criminosa.

O furto ocorreu por volta das 22h37, no estacionamento do Edifício Petro Office, localizado na Avenida Elias Agostinho, 340. Um funcionário do local acionou a Polícia Militar ao perceber a ausência do veículo. Segundo o proprietário, ele havia deixado o carro pela manhã e, ao retornar à noite, constatou que não estava mais no local.

De acordo com informações repassadas aos policiais, o suspeito foi visto saindo com o veículo, vestindo um casaco preto e bermuda amarela. O funcionário do estacionamento também revelou que as chaves do carro estavam guardadas em um local de fácil acesso, o que facilitou o crime.

Após iniciar as buscas, os agentes localizaram o veículo na Avenida Rui Barbosa, próximo a uma drogaria. O suspeito, identificado como Douglas Conceição de Assis, foi preso em flagrante. Ele foi levado para a 123ª Delegacia de Polícia (123ª DP), onde permanece à disposição da Justiça. O carro foi devolvido ao proprietário sem danos aparentes.

