Os quatro envolvidos foram encaminhados para a 123ª Delegacia de PolíciaFoto: Divulgação

Publicado 22/10/2024 13:12

Macaé - Na noite de segunda-feira (21), agentes do 32º Batalhão de Polícia Militar (BPM) de Macaé prenderam quatro indivíduos envolvidos em roubo de veículo e posse ilegal de armas e explosivos. A ação policial começou após um casal ser assaltado por criminosos armados que estavam em duas motocicletas, resultando na subtração de seu carro, um modelo T Cross, na Rua Chaves Pinheiro.



As equipes policiais iniciaram imediatamente as buscas e localizaram o veículo roubado, que estava com a placa adulterada, na BR-101, próximo ao Trevo dos 40. Durante a perseguição, os suspeitos tentaram se desfazer de uma granada de fragmentação, que foi posteriormente encontrada pelas guarnições.



Os detidos foram identificados como Edson Sena da Silva, Iclaiton Soares Pereira, Hugo Pinheiro do Carmo e Valdir Ribeiro Silva. Além da granada, a polícia apreendeu uma pistola calibre .380 com munições, celulares, rádios comunicadores e diversos materiais utilizados em atividades criminosas.



Os quatro homens foram levados para a 123ª Delegacia de Polícia (DP), onde foram autuados por receptação, porte ilegal de munição e artefatos explosivos, além de associação criminosa. O veículo roubado foi apreendido e será submetido a perícia.

