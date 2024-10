FeMASS oferece vagas para diversos cursos de graduação em 2025. Inscrições abertas até 14 de novembro - Foto: Ilustração

Publicado 21/10/2024 09:03

Macaé - A Faculdade Professor Miguel Ângelo da Silva Santos (FeMASS) abriu as inscrições para o vestibular 2025. Candidatos interessados podem se inscrever entre os dias 21 de outubro e 14 de novembro, através do site da Prefeitura Municipal de Macaé. Estão sendo oferecidas 350 vagas distribuídas entre os cursos de Administração, Engenharia de Produção, Sistemas de Informação e Licenciatura em Matemática.

De acordo com o edital divulgado pela FeMASS, subordinada à Secretaria Adjunta de Ensino Superior, as vagas estão divididas entre o primeiro e segundo semestres de 2025, com 200 vagas para o início do ano e 150 para o segundo semestre. Candidatos que já concluíram o Ensino Médio ou que estão cursando o último ano, com previsão de formatura até o final do 1º semestre de 2025, podem participar do processo seletivo.

A prova será aplicada no dia 8 de dezembro, das 14h às 18h, na Cidade Universitária de Macaé, e a taxa de inscrição é de R$ 70. O edital completo com todas as informações está disponível no site oficial da prefeitura.