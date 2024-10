Defesa Civil alerta para tempestade e granizo; população deve adotar precauções - Foto: Douglas Smmithy

Publicado 19/10/2024 18:02

Macaé - A Secretaria Adjunta de Defesa Civil emitiu um alerta neste sábado (19) sobre a previsão de uma forte tempestade na região, com possibilidade de queda de granizo, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). O alerta é válido a partir das 10h deste sábado até as 20h de domingo (20), com previsão de chuvas entre 30 e 100 mm, acompanhadas de ventos intensos, que podem variar entre 60 e 100 km/h.

Além do risco de alagamentos e quedas de árvores, o alerta menciona a possibilidade de cortes de energia e danos a plantações. A Defesa Civil orienta a população a não se abrigar debaixo de árvores durante as rajadas de vento, devido ao risco de quedas e descargas elétricas. Também é recomendado evitar estacionar veículos próximos a árvores e placas de propaganda e, se possível, desligar os aparelhos elétricos e o quadro de energia.

Em caso de emergência, os cidadãos podem acionar a Defesa Civil pelo número 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.