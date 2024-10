Polícia prende suspeito de roubo em flagrante no Centro de Macaé - Foto: Divulgação

Publicado 18/10/2024 08:31 | Atualizado 18/10/2024 08:33

Macaé - Na tarde desta quinta-feira (17), um homem foi preso em flagrante após realizar uma série de roubos em lojas no Centro de Macaé. O acusado escolhia alvos onde havia apenas mulheres no local, aproveitando a vulnerabilidade das vítimas.

A equipe do programa Segurança Presente, que estava em patrulhamento de rotina, foi acionada e informada sobre os crimes. Em uma rápida resposta, os agentes reuniram informações e imagens que possibilitaram a identificação do suspeito. A partir desses dados, foi montada uma estratégia de busca que, em poucas horas, resultou na captura do acusado.

Durante a abordagem, os policiais localizaram a faca utilizada nos roubos. O homem foi levado para a 123ª Delegacia de Polícia de Macaé, onde foi reconhecido pelas vítimas e pelas imagens obtidas. Ele permaneceu detido à disposição da justiça, e, segundo a polícia, possui uma longa ficha criminal.