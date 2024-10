Entre os cargos disponíveis está o de inspetor de pintura escalador - Foto: Jhonata Santos

Publicado 17/10/2024

Macaé - A Ocyan anunciou a abertura de mais de 200 vagas de emprego no setor de manutenção e serviços offshore (MSO), com atuações previstas em plataformas ou na base operacional da empresa em Macaé. A maioria das oportunidades está concentrada nas funções de montador de andaime (51 vagas), ajudante (43 vagas) e pintor industrial escalador NI (25 vagas).

Entre os cargos disponíveis também estão delineadores (12 vagas), desenhistas projetistas (3 vagas), inspetores de pintura escalador NI (7 vagas), além de oportunidades para soldadores (9 vagas), eletricistas (5 vagas), caldeireiros (6 vagas) e instrumentistas escalador N1 (2 vagas). As vagas são direcionadas a profissionais com diferentes níveis de formação, desde ensino médio até superior, oferecendo salários e benefícios compatíveis com o mercado de óleo e gás.

Segundo Byanca Braga, gerente de Pessoas da área de MSO, a empresa está expandindo suas frentes de trabalho em função de novos contratos conquistados. “Não cobramos qualquer tipo de taxa para participar do processo seletivo. Todas as informações sobre inscrições estão disponíveis no site da Ocyan, na seção Nossa Gente", reforça Byanca.

Com 25 anos de atuação no setor, a área de Manutenção e Serviços Offshore da Ocyan já realizou mais de 130 paradas de produção e perfuração e montou mais de 12 mil toneladas de tubulações e estruturas em alto mar. A empresa também destaca seu robusto sistema de gestão, focado em garantir segurança, qualidade e produtividade.